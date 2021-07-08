Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.