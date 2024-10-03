Beyoğlu'nda taciz dehşeti! Genç kıza kabusu yaşattılar

İstanbul'da 2 şehir eşkıyası evine giden genç kıza kabusu yaşattı. Kimseye aldırmayan şüpheliler, sokak ortasında genç kıza önce yakınlaşmaya ardından ise sarılmaya çalıştı. Yere yatırdıkları kadının çığlıkları sokakta yankılandı. Olaya, o sırada yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti.