Eda Apartmanı'nda ölü sayısı 30'a yükseldi; arama-kurtarma çalışmaları sürüyor | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmasının devam ettiği binanın enkazında şu ana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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