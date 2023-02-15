Eda Apartmanı'nda ölü sayısı 30'a yükseldi; arama-kurtarma çalışmaları sürüyor | Video

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Eda Apartmanı'nda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmasının devam ettiği binanın enkazında şu ana kadar 30 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.