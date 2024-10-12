Esenyurt ve Avcılar'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 44 gözaltı!

Esenyurt ve Avcılar'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.