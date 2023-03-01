Video Haber Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, polisin yakasına yapıştı | Video
Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, polisin yakasına yapıştı | Video

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, polisin yakasına yapıştı | Video

01.03.2023 | 10:30

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için mücadele ederken, diğer yandan sahada ve sosyal medyada deprem üzerinden provokasyon yapanlar engellenmeye çalışılıyor. Son olarak Halk Evleri Genel Müdürü Nebiye Merttürk, Kahramanmaraş merkezli depremleri bahane ederek provokasyona girişti. İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Merttürk, polis müdahalesiyle karşılaşınca emniyet güçlerine saldırdı.

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