Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, polisin yakasına yapıştı | Video
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için mücadele ederken, diğer yandan sahada ve sosyal medyada deprem üzerinden provokasyon yapanlar engellenmeye çalışılıyor. Son olarak Halk Evleri Genel Müdürü Nebiye Merttürk, Kahramanmaraş merkezli depremleri bahane ederek provokasyona girişti. İzinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Merttürk, polis müdahalesiyle karşılaşınca emniyet güçlerine saldırdı.
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