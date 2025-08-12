İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 12.08.2025 | 09:28 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren irtibatlı olduğu öne sürülen şüpheli İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in, İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak İBB'de yolsuzluklara karıştığı iddia edildi.Soruşturma çerçevesinde şüpheli Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, Çetin'in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer aldığı tespit edilen yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırma', ' rüşvet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltı kararı verildi.