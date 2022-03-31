Video Haber İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal | Video
İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal | Video

İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal | Video

31.03.2022 | 09:05

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre 1 teknesini makam aracı olarak kullanınca İSTAÇ yeni tekne talebinde bulundu. İmamoğlu ise tekneyi asli görevine iade etmek yerine yeni bir tekne yaptırdı.

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