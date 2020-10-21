İş yerinin duvarını delip milyonluk vurgun yapan hırsızlar böyle yakalandı | Video

Bağcılar’da bir iş yerinden bir milyon 500 bin TL’lik hırsızlık yapan şüpheliler, Fatih’te duvarını delerek girdikleri iş yerinde suçüstünde yakalandı. Olaylara ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler adliyeye sevk edildi.