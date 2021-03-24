İşte AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde çalınacak o şarkılar...
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AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Saat 10.00'da başlayan kongreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10.40'ta katıldı. Erdoğan, salonun önündeki kalabalığa hitap etti. Öte yandan AK Parti'nin kongrede çalınacak şarkıları da belli oldu. İşte o özel bestelerin söz ve müzikleri ile kongre notları...