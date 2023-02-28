Video Haber Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Video
Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Video

Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem | Video

28.02.2023 | 18:36

Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem! Detaylar A Haber'de!

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