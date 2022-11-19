Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti | Video

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Kocaeli'de yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.