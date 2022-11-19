Video Haber Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti | Video
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti | Video

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti | Video

19.11.2022 | 09:32

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Kocaeli'de yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

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