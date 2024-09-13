“Mercek-25” operasyonları: 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen “Mercek-25” operasyonlarında 2 bin 738 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.
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