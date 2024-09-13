Video Haber “Mercek-25” operasyonları: 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video
“Mercek-25” operasyonları: 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video

“Mercek-25” operasyonları: 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı | Video

13.09.2024 | 08:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen “Mercek-25” operasyonlarında 2 bin 738 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik "Mercek-25" operasyonları düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonlarda evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız bin 596 ruhsatsız tabanca, 442 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 45 uzun namlulu tüfek, 655 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 738 silah ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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