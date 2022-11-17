Video Haber SABAH'ın ortaya çıkardığı Halk Ekmak fiyaskosu! "Fabrikada hala ekmek üretimi yok" | Video
SABAH'ın ortaya çıkardığı Halk Ekmak fiyaskosu!

SABAH'ın ortaya çıkardığı Halk Ekmak fiyaskosu! "Fabrikada hala ekmek üretimi yok" | Video

17.11.2022 | 15:24

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SABAH’ın gündeme taşıdığı Hadımköy’deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nın çalışmadığı haberi İBB’nin 2’nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulanmasının ardından fabrikada hala ekmek üretiminin yapılmadığı makine montajlarının devam ettiği ortaya çıktı.

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SABAH'ın 23 Ekim'deki sayısında ortaya çıkardığı İstanbul Arnavutköy Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2'nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulandıktan sonra fabrikayla alakalı yeni detaylar ortaya çıktı. Fabrikada ekmek üretim makinelerinin ve bantlarının montajının devam ettiği görüldü.

23 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı kesinleşti.

Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, fabrikanın çalıştığını iddia etmiş ve bir ekmek üretim bandının önünde sosyal medya hesabından canlı yayın yapmıştı. Ancak Nama'nın iddialarının gerçek dışı olduğu Ongun'un itirafından sonra ortaya çıkmıştı.

Bu kez fabrikayı gezen özel bir televizyon kanalının yayımladıkları görüntülerde fabrikada makinaların montajının devam ettiği ve herhangi bir ekmek üretiminin de olmadığı görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da fabrikanın 29 ekim tarihine kadar çalışmadığını, ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların arızalı olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını dile getirmişti.

GÖKSU: İSTANBULLULAR BU YAŞANANLARI HAKETMİYOR

Ortaya çıkan yeni görüntülerin ardından açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "CHP'li İBB'nin bu dönemi maalesef ama maalesef şov, algı ve manipülasyon dönemi. Aziz İstanbullular bu yaşananları haketmiyor" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI OSMAN NURİ KABAKTEPE: FABRİKAYI AÇIN ÇALIŞTIRIN

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 21 Ekim Cuma günü Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının önünde yaptığı açıklamada, "Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok" demişti.

'ZİHİN BAŞKA YERDE BEDEN BAŞKA YERDE OLMAZ'

Halk Ekmek Fabrikasının bir an önce çalıştırılması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, konuşmanın devamında ise şu ifadelere yer vermişti:
"Biz 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. 'Açtım' dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, 5 aylık işi vardı. Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz."

NAMA: FABRİKA ÇALIŞIYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bölgeden ayrıldığı sırada alana gelen CHP'nin seçilemeyen Sancaktepe Belediye Başkan adayı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama tarafından provoke edilmek istendi. Fabrikanın önüne Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik ile gelen Nama, fabrikanın çalıştığını iddia etti. Ancak basın mensuplarının fabrikayı birlikte gezme tekliflerini kabul etmeyip bölgeden ayrıldı.

EKMEK ÜRETİM BANTLARI NAYLONLA ÖRTÜLÜ

Yaşanan tartışmanın ardından SABAH ekibi 21 Ekim Cuma ve 22 Ekim Cumartesi günlerini fabrikanın etrafında nöbet tutarak geçirdi. Sabah ekmeğini çıkarmak için fabrikaya gelmesi gereken personelin gelmediği gibi herhangi bir sevkiyat aracının da halk ekmek büfelerine ekmek götürmek için fabrikaya giriş ve çıkış yapmadığı görüldü. Gün aydınlanmaya başlandığında ise drone ile yapılan çekimde çalıştığı iddia edilen fabrikadaki ekmek üretim bantlarının ve diğer makinaların naylonla örtülü olduğu görüldü. 24 Ekim Pazartesi günü yapılan çekimlerde ise fabrikanın pencerelerinin siyah perdelerle kapatıldığı belirlendi.

ONGUN, ÖZGEN NAMA VE ERTAN YILDIZ'I YALANLADI

SABAH'ın görüntüleri sonrasında derin bir sessizliğe bürünen İBB yönetimi ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınla fabrikanın açılışı yapılan 23 Temmuz'dan beri aralıksız çalıştığını bir kez daha yineledi. Nama'nın ardından ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer danışmanı Ertan Yıldız da yine sosyal medya hesabından 31 Ekim'de yaptığı paylaşımda "Ekmeğimiz sağlıklı ve lezzetli. Halk Ekmek Hadımköy fabrikamız günlük 250 bin ekmek kapasitesiyle üretim yapıyor" dedi. Ancak Ongun'un 29 Ekim'e kadar çalışmadığını ve çok az sayıda ekmek üretildiğini belirttiği açıklamasıyla Nama ve Yıldız'ın iddialarının doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı.

İŞTE FABRİKANIN KRONOLOJİSİ

Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasıyla ilgili kronolojik süreç ise şu şekilde gerçekleşti:

23 Temmuz 2022: Türkiye'nin en büyük ve en modern ekmek fabrikasının açıldığı iddia edildi
21 Ekim 2022 – Cuma: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Ahmet İsvan Halk Fabrikası'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve "Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok" dedi
21 Ekim 2022 – Cuma: Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, hijyen şartları gerekçesiyle 24 TV muhabirini fabrikanın içerisine almadı
22 Ekim 2022 – Cumartesi saat: 05.30 Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş ve Ertuğrul Yan, Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü ve tek ekmek üretilmediğini görüntüledi
22 Ekim 2022 – Pazartesi saat: 05.30: Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş ve Ertuğrul Yan, Hadımköy'deki fabrikaya gitti. Makinelerin naylonla örtüldüğünün tespit edilmesinin ardından fabrika pencerelerinin de perdelerle kapatıldığı görüldü
22 Ekim 2022 – Perşembe: Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminin olmadığı yeniden görüntülendi
1 Kasım 2022 - Salı: İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, SABAH'ın haberini doğruladı. Fabrikanın 29 Ekim tarihine kadar çalıştırılmadığını Beyaz Tv'de itiraf etti.
17 Kasım 2022- Perşembe: Fabrika için yayımlanan görüntülerde makine montajlarının devam ettiği, ekmek üretilmediği görüldü.

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