Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! Uygulanan toplam koronavirüs aşısı miktarı 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı | Video
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı.