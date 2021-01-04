Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklamalar | Video

Son dakika haberi: AK Parti MYK sonrasında gündeme ilişki önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten dolayı Paşinyan şöyle bir açıklama yapmış; 'Biz Türkiye'ye ambargo uyguladık, Azerbaycan'a verdiği destek yüzünden. O yüzden Türk ekonomisini felce soktuk. Eğer Türkiye bu destekten vazgeçerse Türk ekonomisinin düzelmesine yeniden katkı sağlarız.' diye. Bunu da 2020 yılının en aptalca şakası olarak değerlendirmek mümkündür." ifadelerine yer verdi.