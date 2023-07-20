Son Dakika: Başkan Erdoğan "Çağrımı yineliyorum" diyerek açıkladı! Uluslararası topluma "Kıbrıs" çağrısı | Video
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış töreninde konuştu. Uluslararası toplumu, KKTC'ye yönelik hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet eden Erdoğan, "Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.
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