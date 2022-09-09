Son dakika haberi | Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi... İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından yeni kral 73 yaşındaki Prens Charles oldu. Ülkede 12 gün yas ilan edilecek. Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası yapılacaklara ilişkin hazırlanan 'Londra Köprüsü Operasyonu'na göre cenaze töreni vefatının ardından 10 gün sonra yapılacak.