Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş TurAz Kartalı tatbikatı paylaşımı | Video
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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan Ordusu ile müşterek düzenlediği TurAz Kartalı Tatbikatı'na ait yeni görüntüler paylaştı. (2020 TurAz Kartalı Tatbikatı)