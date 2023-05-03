Video Haber TCG Anadolu, Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı | Video
TCG Anadolu, Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı | Video

TCG Anadolu, Şehitler Abidesi'ni böyle selamladı | Video

03.05.2023 | 09:50

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi 'TCG Anadolu', Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesini selamladı.

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İzmir'e gitmek üzere İstanbul'dan ayrılan 'TCG Anadolu' Çanakkale Boğazı'dan geçişi sırasında Şehitler Abidesini selamladı. 'TCG Anadolu'nun Şehitler Abidesini selamladını anlar, havadan görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı, 'TCG Anadolu'nun Şehitler Abidesini selamlama ile Şehitler Abidesi önlerinden geçiş anlarını sosyal medya hesaplarından, "TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi gemimiz, İzmir Limanı'na intikal seyri kapsamında Çanakkale Boğazı'nda halkımızı ve Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı" ifadelerine kullanarak paylaştı.

Dünyanın ilk SİHA gemisi'TCG Anadolu', üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' konumunda. Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. 'TCG Anadolu', üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' olacak. Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek. 'TCG Anadolu', 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip 'TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

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