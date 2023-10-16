Video Haber Tel Aviv’e roket saldırısı
Tel Aviv’e roket saldırısı

Tel Aviv’e roket saldırısı

16.10.2023 | 22:52

İsrail’in başkenti Tel Aviv’e roket saldırısı düzenlendi.

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