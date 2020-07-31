Türk F-16'ları Azerbaycan'da | Video

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılacak F-16'lar törenle karşılandı.

Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi.

TurAz Kartalı Tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.