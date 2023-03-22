Yeni Zigana Tüneli’nde sona gelindi! Trabzon-Gümüşhane arası seyahat süresi 30 dakika kısalacak | Video

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Yeni Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldı. Hizmete başladığında dünyanın en uzun üçüncü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Peki tünel ne zaman açılacak? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı..