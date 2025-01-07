Video Magazin Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video

07.01.2025 | 14:08

Ferdi Tayfur’un vefatından önce çektiği videolarla usta sanatçının hayranlarının tepkisini çeken Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın, sosyal medyadan kendisine edilen küfür ve tehditlere ateş püskürdü.

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