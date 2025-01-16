Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi Başak Dizer’den minik Kurt Efe’yle sevimli paylaşım!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Londra'ya üç aylığına tatile gitme kararı almıştı. Ünlü çift, bu kararı geçtiğimiz günlerde devreye soktu. Modacı Başak Dizer, yaptığı paylaşımla oğlunun Londra'da eğlenceli anlarını paylaştı.
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