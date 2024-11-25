Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su kocaman oldu! İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 yılında hayatlarını birleştirdi ve 2009 yılında Su adında kızları dünyaya geldi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su, büyüdü ve kocaman genç bir kız oldu. Bugün bir etkinliğe babasıyla katılan Su, güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın kızları Su’nun son hali!