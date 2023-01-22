Video Magazin Selen Görgüzel çılgın dansı ve tarzıyla dikkat çekti | Video
Selen Görgüzel çılgın dansı ve tarzıyla dikkat çekti | Video

Selen Görgüzel çılgın dansı ve tarzıyla dikkat çekti | Video

22.01.2023 | 16:32

Geçtiğimiz aylarda yapımcı ve oyuncu Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Görgüzel derin yırtmaçlı kiyafetiyle, ''Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” şarkısıyla eşliğinde çılgınca dans etti. O anlara sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte Selen Görgüzel'in sosyal medyayı salalyan o dansı.

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