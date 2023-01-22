Selen Görgüzel çılgın dansı ve tarzıyla dikkat çekti | Video
Geçtiğimiz aylarda yapımcı ve oyuncu Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Görgüzel derin yırtmaçlı kiyafetiyle, ''Benden selam söyleyin bütün aşklarıma” şarkısıyla eşliğinde çılgınca dans etti. O anlara sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. İşte Selen Görgüzel'in sosyal medyayı salalyan o dansı.
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