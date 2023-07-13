Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video 13.07.2023 | 14:36 Seslendirdiği, "Aşkın Olayım" şarkısı geçen sezon Süper Lig'de şampiyon Galatasaray taraftarları arasında Arjantinli ünlü yıldız Mauro Icardi'nin her golünden sonra dillere pelesenk olan sanatçı Simge Sağın, şarkısını Kuşadası'nda sarı-kırmızılı formalı küçük hayranıyla söyledi. Ünlü şarkıcı sahnenin önünde Icardi gibi sarıya boyalı saçlı, Galatasaray formalı bir çocuğun şarkıya eşlik ettiğini fark etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçük hayranını sahneye davet eden Sağın, Aşkın Olayım şarkısını birlikte seslendirdi. Noyan Habbuloğlu olduğu öğrenilen 8 yaşındaki taraftar, şarkı bitiminde Simge Sağın'ı öpücük yağmuruna tutarak sarıldı. Küçük hayranına sarılan Simge Sağın, "Beni sadece öpmedi yedi, buradaki en şanslı erkek sensin küçük Icardi. Ben seni yerim, ben sana bayıldım" diyerek Noyan'ı öptü. Sağın ayrıca, "Çok tatlısın, inşallah bir gün oğlum olursa senin gibi olsun, gerçi saçlar boyalı ama neyse" diyerek Noyan'ı ailesinin yanına yolladı.