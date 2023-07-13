Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video
Seslendirdiği, "Aşkın Olayım" şarkısı geçen sezon Süper Lig'de şampiyon Galatasaray taraftarları arasında Arjantinli ünlü yıldız Mauro Icardi'nin her golünden sonra dillere pelesenk olan sanatçı Simge Sağın, şarkısını Kuşadası'nda sarı-kırmızılı formalı küçük hayranıyla söyledi. Ünlü şarkıcı sahnenin önünde Icardi gibi sarıya boyalı saçlı, Galatasaray formalı bir çocuğun şarkıya eşlik ettiğini fark etti.
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