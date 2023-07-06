Taha Duymaz'ın annesi mezar başında yürekleri yaktı: "Kokusuna doyamadığım cennet kokulu yavrum" | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli iki deprem Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Asrın felaketinde, çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz da hayatını kaybetmişti. Fenomenin cansız bedenine depremin 12. gününde ulaşılmış, ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğmuştu. Anne Meryem Duymaz, son olarak bir karar almış ve oğlunun hatıralarını yaşatmak için yemek yaptığı anları sosyal medyadan paylaşmaya başlamıştı. Son olarak anne Meryem Duymaz, oğlunun mezar taşını öptü. Duymaz'ın görüntüleri yürekleri yaktı.