Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer son yolculuğuna uğurlandı | Video

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Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, son yolculuğuna uğurlandı.
"DUYULDUKTAN SONRA GELEN TEPKİLER BENİ ŞAŞIRTTI "
sosyal medyada vefat haberinin yayılmasından sonra gelen tepkilere çok şaşırdığını belirten Kürümoğlu" İnsanlar yaşıyor ölüyor, arkamızda çök şey bırakıyoruz yaşanacak çök şey varken yaşayamıyoruz. Hayal kendince güzel yaşadı. Vefat haberi sosyal medyalardan duyulduktan sonra gelen tepkiler beni şaşırttı. Keşke yaşarken olsaydı keşke burada daha kalabalık olsaydık. Dostlar sağ olsun. Aile fertlerinden kimse kalmadı abim eniştem ve ben, keşke burada olsalardı" diyerek sözlerine son verdi.