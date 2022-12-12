Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer son yolculuğuna uğurlandı | Video

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hayal Sirer, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 77 yaşındaki Hayal Sirer, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliği ile mücadele eden Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Sirer'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip yakınları tarafından Uncalı mezarlığında toprağa verildi. Sirer'in cenazesine yakınları katılırken sanat camiasından katılan olmayışı dikkat çekti. Yeğeni Rüya Kürümoğlu bu duruma sitem niteliği taşıyan açıklamalarda bulundu.sosyal medyada vefat haberinin yayılmasından sonra gelen tepkilere çok şaşırdığını belirten Kürümoğlu" İnsanlar yaşıyor ölüyor, arkamızda çök şey bırakıyoruz yaşanacak çök şey varken yaşayamıyoruz. Hayal kendince güzel yaşadı. Vefat haberi sosyal medyalardan duyulduktan sonra gelen tepkiler beni şaşırttı. Keşke yaşarken olsaydı keşke burada daha kalabalık olsaydık. Dostlar sağ olsun. Aile fertlerinden kimse kalmadı abim eniştem ve ben, keşke burada olsalardı" diyerek sözlerine son verdi.