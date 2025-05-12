Yeşilçam'ın yaş almayan starı Nebahat Çehre güzelliğiyle gençlere taş çıkarttı!
Oyuncu Nebahat Çehre bugün bir etkinliğe katıldı. Ünlü oyuncu güzelliği ve fit haliyle beğeni topladı.
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