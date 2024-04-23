23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladılar | Video
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Üsküdar’da eğitim gören çocuklar birbirinden farklı oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.
"ÇOK GÜZEL BİR GÜNDÜ"
Çocuğunu etkinliğe getiren Halil İbrahim Akyürek, "Öncelikle bu güzel davetleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnumuz, çocuklara çok iyi etki eden bir okul. Çok güzel bir gündü, herkesin 23 Nisan'ını kutlarım" dedi.
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