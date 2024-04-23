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Video Yaşam 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladılar | Video
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladılar | Video

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını doyasıya kutladılar | Video

23.04.2024 | 11:41

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Üsküdar’da eğitim gören çocuklar birbirinden farklı oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Üsküdar Özel Engin Ufuklar Anaokulunda eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını birbirinden farklı etkinlikler ile kutladı. Çocuklar, yöresel oyunlar oynayarak izleyenleri eğlendirdi. Aileler ise çocukların eğlencelerini kayıt alarak anı ölümsüzleştirdi. Çocuklar tef dansı yaparak programı sonlandırdı.

"ÇOK GÜZEL BİR GÜNDÜ"
Çocuğunu etkinliğe getiren Halil İbrahim Akyürek, "Öncelikle bu güzel davetleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnumuz, çocuklara çok iyi etki eden bir okul. Çok güzel bir gündü, herkesin 23 Nisan'ını kutlarım" dedi.

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