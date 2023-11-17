Video Yaşam Amasya'da atık karton yüklü pikap alev alev yandı | Video
Amasya'da atık karton yüklü pikap alev alev yandı | Video

Amasya'da atık karton yüklü pikap alev alev yandı | Video

17.11.2023 | 15:32

Amasya'da seyir halinde olan atık karton yüklü bir pikapta yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından söndürülürken pikapta büyük çapta hasar oluştu.

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Edinilen bilgiye göre, Tuncel Hekimoğlu'nun kullandığı pikap, Amasya otobüs terminali kavşağı yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtan çıkan sürücü yardım çağırdı. Alevlere yakın noktada görevli orman ekipleri ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevlerin söndürüldüğü pikapta büyük çapta hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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