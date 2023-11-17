Amasya'da atık karton yüklü pikap alev alev yandı | Video
Amasya'da seyir halinde olan atık karton yüklü bir pikapta yangın çıktı. Alevler ekipler tarafından söndürülürken pikapta büyük çapta hasar oluştu.
Alevlerin söndürüldüğü pikapta büyük çapta hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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