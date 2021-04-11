Bilardo partisinde 48 kişiye 166 bin liralık mesafe cezası | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü. Feci kaza kamerada | Video 11.04.2021 | 14:33
00:25
Bilardo partisinde 48 kişiye 166 bin liralık mesafe cezası | Video 11.04.2021 | 14:11
00:25
00:53
Kısıtlamaya rağmen toplanıp kumar oynayanlara 84 bin lira ceza | Video 11.04.2021 | 14:02
01:43
Jandarma’dan uyuşturucu şebekesine 4 buçuk tonluk darbe | Video 11.04.2021 | 13:53
03:34
Doğumunu yaptırdığı kuzuyu pazar çantası ile hastaneye getirdi | Video 11.04.2021 | 12:47
04:58
Polis haftasında gazi polisin otomobilini çaldılar | Video 11.04.2021 | 12:15
00:31
00:33
Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı | Video 11.04.2021 | 11:51
03:03
Bursa'da eşini önce ölümle tehdit etti, sonra bıçakla saldırdı | Video 11.04.2021 | 10:55
02:48
Bakan Kurum Ankara'daki apartmanla ilgili canlı yayında konuştu | Video 11.04.2021 | 11:00
02:08
Apartmana hırsızlığa geldiler, ev sahibine böyle yakalandılar | Video 11.04.2021 | 10:55
02:45
01:11
Ümraniye’de minibüs ile ticari taksi çarpıştı | Video 11.04.2021 | 10:11
00:33
Kısıtlama saatinde trafikte "yok artık" dedirten hareket | Video 11.04.2021 | 10:06
01:49
Sultanbeyli’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 11.04.2021 | 10:00
00:55
Dilan Koç'tan yeni paylaşım "Yanımda olan herkese teşekkürler" | Video 11.04.2021 | 09:38
02:20
Ömerli Barajında doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı | Video 11.04.2021 | 09:13
00:40
Aydın'da 5 yıldızlı otelde parti. Tedbirler unutuldu | Video 11.04.2021 | 09:17
02:15
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 11.04.2021 | 08:54
İstanbul’da bir bilardo salonunda toplanan ve sosyal mesafe kuralları ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 48 kişiye 166 bin 512 lira ceza kesildi.
İstanbul Kağıthane'de koronavirüs salgını tedbirlerine uyulmayan bir adres denetlendi. Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan ve kapalı olması gereken saatlerde faaliyet yürütülen bilardo salonunda 48 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi.
Söz konusu adreste bulunan 48 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 166 bin 512 lira idari para cezası kesildi. Adres İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.