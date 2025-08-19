Bolu’da D-100’de motosikletin üstünde yatarak tehlikeli yolculuk yapan magandalar kamerada | Video
Bolu’da D-100 kara yolunda iki motosiklet sürücüsü, tehlikeli hareketlerle kilometrelerce yol kat etti. Sürücülerin motosikletin üzerine yatarak ilerlediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
