Bolu’da D-100’de motosikletin üstünde yatarak tehlikeli yolculuk yapan magandalar kamerada | Video

19.08.2025 | 13:51

Bolu’da D-100 kara yolunda iki motosiklet sürücüsü, tehlikeli hareketlerle kilometrelerce yol kat etti. Sürücülerin motosikletin üzerine yatarak ilerlediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'da gece saatlerinde D-100 kara yolunda seyreden iki motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Motosikletlerin üzerine yatarak hızla ilerleyen sürücüler, zaman zaman yan yana gelerek tehlikeli manevralar yaptı. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlilerin dakikalarca bu şekilde ilerlediği görüldü. 2 motosiklet sürücüsü de plakasız şekilde ve motosikletin üzerinde yatarak kilometrelerce yol kat etti. Polis ekiplerinin sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.
