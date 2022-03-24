Video Yaşam Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan babasına şarkı söyledi! Minik Karan'ın sevimli hallerine beğeni yağdı! | Video
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan babasına şarkı söyledi! Minik Karan'ın sevimli hallerine beğeni yağdı! | Video

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğlu Karan babasına şarkı söyledi! Minik Karan'ın sevimli hallerine beğeni yağdı! | Video

24.03.2022 | 10:51

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Kuruluş Osman'ın başrolü yetenekli oyuncu Burak Özçivit, oğlu Karan'ın şarkı söylediği videoyu instagramında yayınladı. Özçivit o anları; "Çarşamba günü dizi konsantrasyonumuz. Adam bilmem mi? diyor." yazdı.

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