Dev projeler hizmete açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini öncesinde vatandaşlara hitap etti.