Diyarbakır’da vahşet: Eşinin üzerine kızgın yağ ve kaynar su döktü | Video

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cani koca, kahvaltı sırasında tartıştığı eşinin üzerine kızgın yağ ve kaynar su döktü. Vücudunun büyük bir bölümü yanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz pazar günü ilçeye bağlı Mescit Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre İ.M. eşi M.M. ve 2 çocuğu ile kahvaltı yaptı. Eşi ile kahvaltı yaparken tartışan cani koca, 2 çocuğunun yanında M.M.'nin üzerine kızgın yağ ve kaynar su döktü. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadın, evinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.M.'nin yüzünün büyük bir bölümü ile vücudunun yandığı öğrenilirken cani koca İ.M. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İ.M.'nin daha önce de eşine şiddet uyguladığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.