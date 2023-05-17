Gemlik’te kontrolden çıkan tır dere yatağına düştü: 1 ölü | Video
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Viyadüğü'nde meydana gelen trafik kazasında kumaş yüklü bir tır devrildi. Bariyerleri aşan tır yaklaşık 60 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Kazada tır sürücüsü feci şekilde can verdi.
YAN YATIP SÜRÜKLENDİ
Yan yatan kumaş yüklü tır sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan tır yaklaşık 60 metre yükseklikteki viyadükten dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dere yatağında paramparça olan tırın sürücüsü Alişan Eryılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler Eryılmaz'ın cesedini araç içinden çıkardı.
KUMAŞLAR ETRAFA SAÇILDI
Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda viyadük üzerine birçok kumaş rulosu savrulurken, hurdaya dönen tırdaki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü.
SAVCI İNCELEME YAPTI
Kaza sonrasında tır sürücüsü Alişan Eryılmaz'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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