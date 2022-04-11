Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
Antalya'da tur midibüsü devrildi, 7 turist yaralandı | Video 11.04.2022 | 12:18
00:16
01:53
01:07
Feci kaza kamerada! Otomobil aydınlatma direğine çarptı | Video 11.04.2022 | 11:24
05:18
01:23
Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video 11.04.2022 | 11:52
01:54
Hasta yaban keçisini 2 kilometre sırtında taşıdı | Video 11.04.2022 | 11:39
05:55
00:57
Apartman dairesinde uyuşturucu ticaretine baskın | Video 11.04.2022 | 11:00
00:33
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu | Video 11.04.2022 | 11:01
01:13
Büyükçekmece'de mazgal hırsızları yakalandı | Video 11.04.2022 | 10:59
03:05
01:04
Zap Suyu’nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar | Video 11.04.2022 | 10:55
01:11
Tilkinin, tavuğu yakalayıp telef ettiği anlar güvenlik kamerasında | Video 11.04.2022 | 10:42
01:48
08:53
ATV CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 11 Nisan 2022 Pazartesi atv izle | Video 11.04.2022 | 10:18
00:55
Kaçak kripto para üretimine baskın | Video 11.04.2022 | 10:07
00:35
Girdikleri evde dedektörle arama yapıp altınları çaldılar | Video 11.04.2022 | 10:07
01:20
Takım elbiseli şahsın 7 bin TL'lik bisikleti çalma anı kamerada | Video 11.04.2022 | 10:07
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerince hasta olarak bulunan yaban keçisi, fahri av müfettişi tarafından yaklaşık 2 kilometre özel bir yöntemle sırtta taşınarak tedavi altına alındı.
DKMP ekipleri, hasta yaban keçisini tedavisi için şefliğe götürdü. Şeflikte detaylı bir kontrolden geçirilen yaban keçisi, gerekli tedavinin ardından toparlanmaya başladı. Yaban keçisinin, eski sağlığına kavuştuktan sonra tekrar ait olduğu doğaya salınacağı bildirildi.
Öte yandan, yaban keçisini sırtında taşıyan Nuri Çadır, "Bu hayvanlardan 20 yıl önce sadece 6 tane vardı. Şimdi sayıları arttı. Eski dönemlerde yaşamış hayvanlar. Şu anda bu hayvanlardan bir tanesi hastalanmış. Hasta olan hayvanın ilk tedavisini yaptık. Biraz zayıf düşmüş. Şerit ihtimali vardı. Bu da canlı hayvanın taşıma özelliği. İp bağlamıyoruz. Tekrar doğaya salacağız" ifadelerini kullandı.