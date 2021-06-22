İstanbul'da gece 03.00’te ceza yediler! 11 kişiye 38 bin lira...
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İstanbul’da bir eğlence mekanında sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında; gece saat 03.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Reşat Paşa Caddesi'nde alkollü bir restoranı denetledi. Adreste 11 kişinin bulunduğu belirlendi. İş yerinde bulunan; sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 11 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalafet" gerekçesiyle 38 bin 159 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu iş yeri kapatılarak faaliyetine son verildi.