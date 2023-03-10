Video Yaşam İstinat duvarına çarpan araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı | Video
İstinat duvarına çarpan araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

İstinat duvarına çarpan araç takla attı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

10.03.2023 | 11:13

İzmir'in Selçuk ilçesinde istinat duvarına çarpıp takla atan bir otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza sabah saat 07.30 sıralarında Selçuk - Torbalı yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Selçuk'tan Torbalı istikametine seyir halinde olan otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken kontrolden çıkıp istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, meydana gelen kazayı görenler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunan İbrahim Tuğcu ve Yiğit Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan ve hayati tehlikesi bulunan Zeynep D. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı yeri güvenlik çemberine alırken, İbrahim Tuğcu ve Yiğit Yılmaz'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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