Kayseri'de polisten kaçan şahsın vatandaşın çelmesiyle yakalanma anı kamerada

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve aracıyla 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şahsı, bir vatandaşın taktığı çelme yakalattı. O anları anlatan görgü tanığı; "Durmadı, kaldırıma çarptı. Sonra önündeki araçlara çarptı. Sonra arabadan indi, kaçmaya çalıştı. Vatandaş da müdahale etti. Sonra şahsı yakaladılar" dedi.