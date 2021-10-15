Kiraladıkları evi kaçak nargile tütün imalathanesine çevirdiler!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma düzenlediği 2 ayrı operasyonda kaçak nargile tütünü ve normal tütün ticareti yapan 4 kişiyi kişiyi gözaltına aldı. İmalathaneye çevrilen evde 1 tona yakın kaçak tütün ve 750 bin TL değerinde markalama makinesi de ele geçirildi.

Kızılağaç Mahallesinde S. A. ve E. G. isimli şahısların kiraladıkları evi evi kaçak nargile tütün imalathanesine çevirdikleri belirlenirken piyasa değeri 750.000 TL olan Paket kutulama markalama makinası ele geçirildi.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve JASAT timlerinin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat ilçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi.Kızılağaç Mahallesinde S. A. ve E. G. isimli şahısların kiraladıkları bir evi kaçak nargile tütün imalathanesine çevirdikleri tespit edildi. Evde yapılan aramada; 850 kilogram kıyılmış tütün, 385 kilogram kaçak nargile tütünü, 757 paket çeşitli markalarda kaçak nargile tütünü, 250 litre kimyasal aroma,20 bin adet marka etiket bandı, 18 bin adet boş tütün kutusu,15 bin adet çeşitli markalara ait sahte ambalaj, yaklaşık piyasa değeri 750 bin TL olan paket kutulama markalama makinası bulundu. İmalathaneye ait bütün suç unsurlarına el konuldu.Side ve Kumköy turizm bölgesinde K. Ç. ve H.T. isimli şahısların kaçak tütün satışı yaptığını tespit eden ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda; 32 kilo kıyılmış tütün,298 adet bandrol, 210 paket tütün dolu makaron, 519 adet makaron, 400 adet markasız makaron, 50 adet markalı makaron, 25 adet markalı makaron, 12 adet markalı makaron, 45 paket paketleme poşetleri ele geçirildi.Olay ile ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlanırken, şahıslara 205 bin 613 TL idari yaptırım cezası uygulandığı bildirildi.