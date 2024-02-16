Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video 16.02.2024 | 12:08 Küçükçekmece’de, alkollü olduğu iddia edilen ve sokaktan geçen köpeği yola fırlatarak motosikletin önüne atlayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, hakkında 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşanmıştı. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta bağırarak yürürken önce yanından geçen bir köpeği yere fırlatmış ardından motosikletin önüne atlamıştı. Konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, çevrede geniş çaplı bir çalışma yaptı. Çalışmanın ardından İbrahim T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli ikamet ettiği adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğinde ifadesi alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakılırken hakkında 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi.Kaldırımda yürüyen şüpheli İbrahim T. bağırarak gittiği ve yanından geçen köpeği alıp fırlattığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.