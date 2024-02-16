Küçükçekmece’de köpeği yere fırlatan şahıs yakalandı | Video
Küçükçekmece’de, alkollü olduğu iddia edilen ve sokaktan geçen köpeği yola fırlatarak motosikletin önüne atlayan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, hakkında 7 bin 216 lira idari para cezası kesildi.
OLAYIN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kaldırımda yürüyen şüpheli İbrahim T. bağırarak gittiği ve yanından geçen köpeği alıp fırlattığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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