Video Yaşam Maltepe'de kontağı çevirdi, araç alev aldı | Video
Maltepe'de kontağı çevirdi, araç alev aldı | Video

Maltepe'de kontağı çevirdi, araç alev aldı | Video

11.07.2023 | 09:31

Maltepe'de park halindeki araç sürücüsünün kontağı çevirmesiyle alevlere teslim oldu. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

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Yangın saat 07.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücüsü Kaya Çağdaş'ın aracı çalıştırmasıyla motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine adese sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Alevlerin aracı sardığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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