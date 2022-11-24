Müge Anlı’da gündeme gelen Erdal Sakız cinayetinde hareketli saatler: Ekipler harekete geçti | Video

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Erdal Sakız cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayet hakkında birbirilerini suçlayan kişiler hakkında gözaltı kararı çıktı. Canlı yayından sonra eşinin, kuzeninin ve oğlunun da içinde yer aldığı kişiler ifadelerini vermek üzere götürüldü.