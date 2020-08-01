'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti! Sosyal medyaya damga vuran çocuk | Video
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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Bayramın ikinci günü ailesiyle birlikte Ayasofya'yı ziyaret eden küçük çocuğa A Haber muhabiri Pınar Özenç mikrofon uzatıp duygularını almak istedi. Uzun süre canlı yayında konuşmayı bekleyen küçük çocuk o esnada ikindi ezanının okunmasının ardından 'Herkesin bayramı kutlu olsun, namazım kaçıyor, namaza gitmeliyim' diyerek canlı yayınını terk etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.