Video Yaşam 'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti! Sosyal medyaya damga vuran çocuk | Video

'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti! Sosyal medyaya damga vuran çocuk | Video

'Namazım kaçıyor' dedi A Haber canlı yayınını terk etti! Sosyal medyaya damga vuran çocuk | Video
01.08.2020 | 23:09

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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Bayramın ikinci günü ailesiyle birlikte Ayasofya'yı ziyaret eden küçük çocuğa A Haber muhabiri Pınar Özenç mikrofon uzatıp duygularını almak istedi. Uzun süre canlı yayında konuşmayı bekleyen küçük çocuk o esnada ikindi ezanının okunmasının ardından 'Herkesin bayramı kutlu olsun, namazım kaçıyor, namaza gitmeliyim' diyerek canlı yayınını terk etti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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