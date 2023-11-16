Video Yaşam Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı | Video
Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı | Video

Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı | Video

16.11.2023 | 12:37

İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki metro, Sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

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