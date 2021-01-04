Son dakika! Kırşehir'de iki sevgilinin öldürülmesinde kan donduran itiraf | Video

Son dkaika haberleri... Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Osman Çelik (25) ve sevgilisi Vildan İnce'nin (24) öldürülüp, dağlık araziye gömülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen genç kızın ailesinden V.İ., K.İ., R.İ., R.İ., R.İ., B.İ., H.S. ve M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışı jandarma aracına bindirilirken konuşan ve öldürülen genç kadının annesi olduğu öğrenilen R.İ., "Cezam ne varsa cezamı çekerim. Pişmanım. Ben yapmadım. Ben suçsuzum. Paşa yaptı" dedi. Öte yandan mahkemede ifadeleri alınan 8 sanığın cinayeti kendilerinin işlemediğini öne sürdükleri öğrenildi.