Video Yaşam Su samurlarının balık keyfi kamerada | Video
Su samurlarının balık keyfi kamerada | Video

Su samurlarının balık keyfi kamerada | Video

26.11.2023 | 12:19

Bursa’da balık avlayan su samurları kıyıdaki teknelerde keyif yaptı. O anları gören vatandaşlar su samurlarını şaşkınlıkla izlerken, balık yiyen samurlar keyfinden ödün vermedi.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde balık avlayan su samurları, yakaladıkları balıkları kıyı şeridindeki teknelere getirdi. Burada bir güzel ziyafet yapan samurlar, vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar samurların balık ziyafetlerini cep telefonuyla kayda alırken, bazıları da şaşkın bakışlarla o anları izledi.
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