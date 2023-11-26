Su samurlarının balık keyfi kamerada | Video 26.11.2023 | 12:19 Bursa’da balık avlayan su samurları kıyıdaki teknelerde keyif yaptı. O anları gören vatandaşlar su samurlarını şaşkınlıkla izlerken, balık yiyen samurlar keyfinden ödün vermedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balık avlayan su samurları, yakaladıkları balıkları kıyı şeridindeki teknelere getirdi. Burada bir güzel ziyafet yapan samurlar, vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar samurların balık ziyafetlerini cep telefonuyla kayda alırken, bazıları da şaşkın bakışlarla o anları izledi.